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В Госдуме поддержали идею выплатить в августе еще 10 тысяч рублей семьям с детьми
| 29 июл 2020 | 17:00
В Госдуме выступили с поддержкой продлить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, и выплатить ее еще раз в августе. Об этом сообщает URA.ru.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаила Тарасенко, выплата все еще будет уместной, так как в стране действуют некоторые ограничения, кроме того, деньги будут актуальны и к началу учебного года.