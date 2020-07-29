Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Госдуме поддержали идею выплатить в августе еще 10 тысяч рублей семьям с детьми

В Госдуме поддержали идею выплатить в августе еще 10 тысяч рублей семьям с детьми

В Госдуме поддержали идею выплатить в августе еще 10 тысяч рублей семьям с детьми

| 29 июл 2020 | 17:00

В Госдуме выступили с поддержкой продлить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, и выплатить ее еще раз в августе. Об этом сообщает URA.ru. 



По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаила Тарасенко, выплата все еще будет уместной, так как в стране действуют некоторые ограничения, кроме того, деньги будут актуальны и к началу учебного года.

Стало известно, нужно ли пенсионерам подавать заявление на перерасчет пенсии с 1 августа

Читайте также:

Стало известно, нужно ли пенсионерам подавать заявление на перерасчет пенсии с 1 августа
Парламентарий отметил, что эпидемия коронавируса еще не закончилась, и ряд предприятий все еще не приступили к работе, а многие жители России остались без трудоустройства. 
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

Читайте также

В Башкирии семьи воспитывающие 8 детей поддержат единовременными выплатами
Общество
В Башкирии семьи воспитывающие 8 детей поддержат единовременными выплатами
В Башкирии семьям с первенцами и родившими третьего и последующего ребенка продолжат ежемесячные выплаты
Общество
В Башкирии семьям с первенцами и родившими третьего и последующего ребенка продолжат ежемесячные выплаты
Россиянки получат к материнскому капиталу доплату 250 тысяч рублей
Общество
Россиянки получат к материнскому капиталу доплату 250 тысяч рублей
В России могут ввести залог за «пьяную езду»
Общество
В России могут ввести залог за «пьяную езду»
Михаил Мишустин подписал постановление о выплате по 10 тысяч рублей семьям с детьми
Экономика
Михаил Мишустин подписал постановление о выплате по 10 тысяч рублей семьям с детьми
Россияне попросили Путина назначить в августе пособия для подготовки детей к учебному году
Общество
Россияне попросили Путина назначить в августе пособия для подготовки детей к учебному году
В Общественной палате России предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Экономика
В Общественной палате России предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Башкирии многодетные семьи вместо бесплатных земельных участков могут получить 250 тысяч рублей
Общество
В Башкирии многодетные семьи вместо бесплатных земельных участков могут получить 250 тысяч рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: