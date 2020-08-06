В Кумертау планируют собирать двигатели для мотоциклов

Кумертау | 06 авг 2020 | 15:44

8-9 августа 2020 на площадке горы Гасфора пройдет XXV международное Байк-шоу мотоклуба «Ночные волки», кульминация которого посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в котором Тимур Хакимов по приглашению Хирурга планирует принять участие.



В рамках инвестиционного проекта мы прорабатываем вопрос по локальному производству двигателей для русского мотоцикла на КумАПП в г.Кумертау или УМПО совместно с Австрийской компанией ROTAX.







Двигатели будут разрабатываться и производиться на территории РБ.

— Где будет собираться сам мотоцикл пока не раскрывается, но мы готовы предложить хорошие условия «Русскому мотоциклу» для того, чтобы полноценное производство байка осуществлялось на территории Республики Башкортостан. Надо отметить, что наши ученые УГАТУ уже разработали, изготовили и поставили на испытание прототипный двигатель с подтвержденными базовыми параметрами нового рабочего процесса. Помимо конструктивных рабочих отношений с Александром Залдостановым нас связывают теплые дружеские отношения,— рассказал Тимур Хакимов.

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Фото: Пресс-служба ТПП РБ

Филиал байк-клуба «Ночные волки» существует в республике Башкортостан с 11.11.2017 года и ежегодно проводит благотворительную акцию «Мотомилосердие». Мотоклуб имеет ряд патриотических и инвестиционных проектов.