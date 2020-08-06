Завод в Ишимбае передал для Минобороны России почти 100 единиц спецтехники

Ишимбайский район | 06 авг 2020 | 12:53

Ишимбайская машиностроительная компания «Витязь» досрочно завершила гособоронзаказ на 2020 год, сообщает телеканал «РБК – Уфа». Предприятие, входящее в состав «Уралвагонзавод», отгрузило в войсковые отряды снегоболотоходы модели «ДТ-10П». Как сообщили в пресс-службе компании, в течение пяти лет «Витязь» поставил для Минобороны России почти 100 единиц спецтехники.







Снегоболотоходы применяются в местах со сложными климатическими условиями – машина работает даже от -50 ° до +40 °. С помощью такого оборудования можно перевозить людей или грузы, массой 10 тонн. На бездорожье машина развивает скорость до 44 км/ч, а на воде – до 6 км/ч. Транспортеры были изготовлены в 2020 году и прошли все виды испытаний. На сегодняшний день технику доставили в военное правительство.

— Контракт был выполнен досрочно. Как это удалось? В основном за счет того, что мы еще в конце прошлого года, понимая, что работы много, что заказов тоже много, начали создавать задел. Подготовили корпуса, подготовили комплектацию и начали собирать эти машины, — рассказал первый заместитель гендиректора МК «Витязь» Мансур Кунаков.

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Фото: 7lafa.com