Завод в Ишимбае передал для Минобороны России почти 100 единиц спецтехники
Ишимбайский район | 06 авг 2020 | 12:53
Ишимбайская машиностроительная компания «Витязь» досрочно завершила гособоронзаказ на 2020 год, сообщает телеканал «РБК – Уфа». Предприятие, входящее в состав «Уралвагонзавод», отгрузило в войсковые отряды снегоболотоходы модели «ДТ-10П». Как сообщили в пресс-службе компании, в течение пяти лет «Витязь» поставил для Минобороны России почти 100 единиц спецтехники.
Снегоболотоходы применяются в местах со сложными климатическими условиями – машина работает даже от -50 ° до +40 °. С помощью такого оборудования можно перевозить людей или грузы, массой 10 тонн. На бездорожье машина развивает скорость до 44 км/ч, а на воде – до 6 км/ч. Транспортеры были изготовлены в 2020 году и прошли все виды испытаний. На сегодняшний день технику доставили в военное правительство.