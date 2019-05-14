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В Кумертау побывали байкеры клуба "Ночные волки"

Добавлено: 14.05.19
Просмотров: 112
Рубрика: Общество
Теги: Кумертау
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В Кумертау побывали байкеры клуба "Ночные волки"

Рев мотоциклов, развивающиеся по ветру российские флаги, байкеры – впечатляющее зрелище накануне могли увидеть жители Кумертау, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В город прибыли «Ночные волки» и лидер клуба Александр «Хирург» Залдастанов. Гости возложили цветы к Вечному огню и почтили память не вернувшихся с той страшной войны. Еще одно событие, которое посвящено 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – Республиканский турнир по хоккею с шайбой на Кубок главы Администрации города стартовал сегодня в Кумертау. Почетным гостем турнира стал Александр «Хирург», который поздравил спортсменов с участием в турнире, пожелал побед и сказал, что «именно малые города приводят к большим победам…». Желающих сделать селфи с легендарным советским и российским мотоциклистом, лидером и создателем байкерского движения в России, было очень много.

Везде где бы ни появлялся Александр «Хирург» его окружали почитатели и, несмотря на очень плотную и насыщенную программу визита, основатель мотоклуба «Ночные волки» не отказывал никому во внимании. В кинотеатре «Горняк» состоялась премьера фильма «Русский реактор», который в течение полугода мотоциклисты клуба «Ночные волки» снимали на горе Гасфорта. Фильм длился чуть более получаса. По его окончанию весь зал встал и аплодировал. Что касается самого фильма, Хирург прокомментировал следующее:  - Мне понадобилось 30 лет, чтобы создать этот фильм. Чтобы понять некоторые вещи требуется время. Зачем мы живем? Какая сила нас двигает вперед? Ответы на эти вопросы есть в фильме «Русский реактор». По сути — это летопись судьбы русской на протяжении последнего века.  Посетив детский технопарк «Квантолаб» знаменитый байкер оставил автограф: «Дерзайте! Идите к своей мечте. Пусть в вашем сердце гудит Русский реактор…» 

Гости побывали на авиационном производственном предприятии и обсудили с руководством города возможности проработки отдельных вопросов по созданию в Кумертау производства мотоциклов.

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