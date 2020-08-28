В Абзелиловском районе АО «Русская медная компания» вывела технику с месторождения из-за протестов жителей

Абзелиловский район | 28 авг 2020 | 21:42

АО «Русская медная компания», которая планирует добывать медь в Абзелиловском районе Башкирии, вывела технику из предполагаемого месторождения после протеста местных жителей. Об этом сообщил глава района Ильдар Нафиков сегодня, 28 августа. Активисты, напомним, опасаются, что предприятие из-за геологоразведки леса леса причинит вред окружающей среде.







— В связи с повышенным беспокойством населения и реальной угрозой провокаций со стороны некоторых горячих голов я обратился к руководству «Русской медной компании» с просьбой приостановить геологическую разведку. Рассмотрев мое обращение, компания согласилась поставить работы на паузу и вывести технику из леса. Это время мы используем для предметного обсуждения всех волнующих вас вопросов, которые касаются проекта, — сообщил он.

— Чтобы к ней подготовиться, направляйте ваши вопросы в приемную районной администрации — adm01@bashkortostan.ru, — подытожил Нафиков.









Встречу с жителями и представителями компании проведут, по информации чиновника, уже в сентябре.

На предприятии тем временем прокомментировали отвод техники.

— Мы действительно получили обращение от главы Абзелиловского района. Руководство компании с пониманием отнеслось к предложению Ильдара Тагировича и приостановило с 28 августа геологоразведочные работы и вывело технику с территории лицензионного участка месторождения. Компания заинтересована в конструктивном и мирном диалоге, равно как и жители района. Для этого с сентября будем проводить регулярные встречи с населением. На них подробно ответим на все вопросы и расскажем об инвестиционной и социальной политике компании, а также о том, какие выгоды от соседства с нашими предприятиями получают территории, — сообщила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

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