В Абзелиловском районе АО «Русская медная компания» вывела технику с месторождения из-за протестов жителей
Абзелиловский район | 28 авг 2020 | 21:42
АО «Русская медная компания», которая планирует добывать медь в Абзелиловском районе Башкирии, вывела технику из предполагаемого месторождения после протеста местных жителей. Об этом сообщил глава района Ильдар Нафиков сегодня, 28 августа. Активисты, напомним, опасаются, что предприятие из-за геологоразведки леса леса причинит вред окружающей среде.
— В связи с повышенным беспокойством населения и реальной угрозой провокаций со стороны некоторых горячих голов я обратился к руководству «Русской медной компании» с просьбой приостановить геологическую разведку. Рассмотрев мое обращение, компания согласилась поставить работы на паузу и вывести технику из леса. Это время мы используем для предметного обсуждения всех волнующих вас вопросов, которые касаются проекта, — сообщил он.
На предприятии тем временем прокомментировали отвод техники.