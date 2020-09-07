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В Башкирии планируют выпускать беспилотники для подводных субмарин «Газпрома»
| 07 сен 2020 | 10:38
Беспилотники для подводных субмарин «Газпрома» намерены производить в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба корпорации развития Башкирии.
По сообщению пресс-службы ведомства, в Башкирии разработана программа расширения производства беспилотных авиационных систем для ООО «ИДС Технологии», которые будут использоваться в различных сферах экономики.
Сообщается, что департамент ПАО «Газпром», который отвечает за реализацию единой корпоративной технической политики и внедрения современных технологий, согласовал использование аппаратов для проведения технического диагностирования и инспекции подводных участков магистральных газопроводов и пуско-наладке оборудования системы подводной добычи углеводородов.