Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии планируют выпускать беспилотники для подводных субмарин «Газпрома»

В Башкирии планируют выпускать беспилотники для подводных субмарин «Газпрома»

В Башкирии планируют выпускать беспилотники для подводных субмарин «Газпрома»

| 07 сен 2020 | 10:38

Беспилотники для подводных субмарин «Газпрома» намерены производить в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба корпорации развития Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Башкирии разработана программа расширения производства беспилотных авиационных систем для ООО «ИДС Технологии», которые будут использоваться в различных сферах экономики.



Сообщается, что департамент ПАО «Газпром», который отвечает за реализацию единой корпоративной технической политики и внедрения современных технологий, согласовал использование аппаратов для проведения технического диагностирования и инспекции подводных участков магистральных газопроводов и пуско-наладке оборудования системы подводной добычи углеводородов.

В Башкирии немецкая компания планирует построить ветропарк

Читайте также:

В Башкирии немецкая компания планирует построить ветропарк
Отмечается, что сейчас специалисты прорабатывают вопрос по адаптации беспилотников для субмарин, которые будут использоваться ПАО «Газпром» на участках, расположенных на континентальном шлейфе РФ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: regnum.ru
Фото: newstes.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: