Башкирия получит 2 млрд рублей на строительство Восточного выезда

Уфа | 18 сен 2020 | 16:56

Об этом стало известно по итогам встречи в Правительстве республики. Радий Хабиров обсудил перспективы сотрудничества с вице-президентом банка ВТБ Юрием Молчановым и председателем совета директоров строительной компании «Лимак Холдинг» Нихатом Оздемиром.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео

Видео: gtrk.tv