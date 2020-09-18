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Башкирия получит 2 млрд рублей на строительство Восточного выезда

Башкирия получит 2 млрд рублей на строительство Восточного выезда

Уфа | 18 сен 2020 | 16:56

Об этом стало известно по итогам встречи в Правительстве республики. Радий Хабиров обсудил перспективы сотрудничества с вице-президентом банка ВТБ Юрием Молчановым и председателем совета директоров строительной компании «Лимак Холдинг» Нихатом Оздемиром.

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Напомним, транспортный коридор свяжет трассы М-7 и М-5 «Урал». Сейчас на объекте работают 750 человек. Стороны обсудили вопросы строительства и эксплуатации нового выезда из Уфы, а также его финансирование.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Видео: gtrk.tv

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