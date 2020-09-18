Башкирия получит 2 млрд рублей на строительство Восточного выезда

Об этом стало известно по итогам встречи в Правительстве республики. Радий Хабиров обсудил перспективы сотрудничества с вице-президентом банка ВТБ Юрием Молчановым и председателем совета директоров строительной компании «Лимак Холдинг» Нихатом Оздемиром.
Напомним, транспортный коридор свяжет трассы М-7 и М-5 «Урал». Сейчас на объекте работают 750 человек. Стороны обсудили вопросы строительства и эксплуатации нового выезда из Уфы, а также его финансирование. Читать дальше...Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram