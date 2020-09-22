Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии районы получили по 10 млн рублей на отсыпку дорог щебнем

В Башкирии районы получили по 10 млн рублей на отсыпку дорог щебнем

В Башкирии районы получили по 10 млн рублей на отсыпку дорог щебнем

| 22 сен 2020 | 09:44

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях поделился планами по отсыпке дорог щебнем в районах. В 2020 году муниципалитеты впервые получили на эти цели по 10 миллионов рублей.



Средства выделены из республиканского бюджета. Стоит отметить, что речь идет именно о тех районах Башкирии, где ранее вообще не было дорог. По словам Радия Хабирова, ежегодно планируется отсыпать щебнем до полутора тысяч километров. Работы будут вестись до 2024 года.

В Башкирии на 573 рубля повысили прожиточный минимум

Читайте также:

В Башкирии на 573 рубля повысили прожиточный минимум
— Это позволяет решать застарелые проблемы там, где десятилетиями не было дорог, и развивать новые микрорайоны. Правда, там, где вообще дорог не было и в этом году щебень положили, люди уже начинают поговаривать об асфальте. Это и правильно, человек должен стремиться к лучшему. Будем двигаться и в этом направлении, — написал Радий Хабиров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: социальные сети

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: