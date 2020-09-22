В Башкирии районы получили по 10 млн рублей на отсыпку дорог щебнем

| 22 сен 2020 | 09:44

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях поделился планами по отсыпке дорог щебнем в районах. В 2020 году муниципалитеты впервые получили на эти цели по 10 миллионов рублей.







Средства выделены из республиканского бюджета. Стоит отметить, что речь идет именно о тех районах Башкирии, где ранее вообще не было дорог. По словам Радия Хабирова, ежегодно планируется отсыпать щебнем до полутора тысяч километров. Работы будут вестись до 2024 года.

— Это позволяет решать застарелые проблемы там, где десятилетиями не было дорог, и развивать новые микрорайоны. Правда, там, где вообще дорог не было и в этом году щебень положили, люди уже начинают поговаривать об асфальте. Это и правильно, человек должен стремиться к лучшему. Будем двигаться и в этом направлении, — написал Радий Хабиров.

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Фото: социальные сети