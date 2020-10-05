Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии продлили финансовую поддержку сельским врачам и фельдшерам

В Башкирии продлили финансовую поддержку сельским врачам и фельдшерам

В Башкирии продлили финансовую поддержку сельским врачам и фельдшерам

| 05 окт 2020 | 14:08

Правительство Башкирии продлило действие программы компенсационных выплат сельским врачам и фельдшерам. Обновленные пункты постановления опубликовали сегодня, 5 октября, на портале правовой информации.



В документе говорится, что медики, прибывшие в 2020 году на работу в села и поселки, а также города с населением не более 50 тысяч человек, имеют право на получение финансовой поддержки. Суммы выплат регламентируются следующим образом: 1,5 млн рублей для врачей и 0,75 млн рублей для фельдшеров, работающих в медучреждениях на труднодоступных и удаленных территориях; 1 млн рублей для врачей и 0,5 млн рублей для фельдшеров, работающих в селах.

В России размер материнского капитала планируют увеличить на 3,7 процента

Читайте также:

В России размер материнского капитала планируют увеличить на 3,7 процента
Контролировать исполнение постановления будет премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: