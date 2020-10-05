Главная » Экономика » В Башкирии продлили финансовую поддержку сельским врачам и фельдшерам
В Башкирии продлили финансовую поддержку сельским врачам и фельдшерам
| 05 окт 2020 | 14:08
Правительство Башкирии продлило действие программы компенсационных выплат сельским врачам и фельдшерам. Обновленные пункты постановления опубликовали сегодня, 5 октября, на портале правовой информации.
В документе говорится, что медики, прибывшие в 2020 году на работу в села и поселки, а также города с населением не более 50 тысяч человек, имеют право на получение финансовой поддержки. Суммы выплат регламентируются следующим образом: 1,5 млн рублей для врачей и 0,75 млн рублей для фельдшеров, работающих в медучреждениях на труднодоступных и удаленных территориях; 1 млн рублей для врачей и 0,5 млн рублей для фельдшеров, работающих в селах.