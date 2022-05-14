Минздрав Башкортостана прокомментировал «отмену» выплат сельским медикам
10:14, 14 май 2022
В минздраве Башкирии прокомментировали новость об отмене выплат сельским врачам и фельдшерам.
Напомним, на официальном сайте ведомства был опубликован проект документа об отмене компенсационных выплат медработникам. По словам руководителя пресс-службы минздрава Софьи Алёшиной, данную информацию СМИ трактуют неверно.
«Данная программа региональная, постановление разработано с целью поддержки врачей, которые не проходили по критериям федеральной программы "Земский доктор", но также переехали, жили и работали в сельской местности с 2012 года, – пояснила она. – По факту по данному постановлению в этом году выплаты уже получили 27 медработников».
В Башкирии продолжают действовать федеральные программы нацпроекта «Здравоохранение» – «Земский доктор» и «Земский фельдшер» для медиков, переехавших работать в сельскую местность. Размер единовременной выплаты врачам в зависимости от квалификации и выбранного типа населённого пункта составляет от 500 тыс. до 1,5 млн руб., фельдшерам – 500 тыс. руб.
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