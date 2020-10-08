В Стерлитамаке приступили к строительству ковид-госпиталя
Стерлитамакский район | 08 окт 2020 | 17:27
Сегодня в Стерлитамаке приступили к строительству инфекционного госпиталя. Он будет построен по аналогичному проекту и той же подрядной организацией, что и уфимская инфекционная больница в Зубово, и будет рассчитан на 380 койко-мест. Новая больница будет расположена за частным сектором по ул.Караная Муратова, за строящейся мечетью. Об этом сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака.
Владимир Иванович отметил, что строительство инфекционного госпиталя в Стерлитамаке это не только шаговая доступность для жителей города в случае необходимости, но и дополнительные рабочие места.
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Сегодня на строительную площадку выезжал и.о. главы администрации Владимир Куликов и первый заместитель главы администрации Радик Галеев. Владимир Иванович пообщался с подрядчиком, который сообщил что они приступили к выравниванию территории, геодезическим и геологическим работам, начали завозить плиты.
Госпиталь будет сборно-каркасным и расположится на площади порядка 7 га. Здесь же построят вертолётную площадку для приёма санавиации. Строительные работы будут вестись круглосуточно в 4 смены. Радик Галеев отметил, что такая безостановочная работа может вызвать определённые неудобства для жителей ближайших домов и попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. К 15 декабря медицинское учреждение должны сдать.