В Башкирии почти половине семей средств хватает лишь на еду и одежду
| 29 окт 2020 | 11:15
Почти половине семей (48,7%) в Башкирии хватает средств только на еду и одежду, но не на товары длительного пользования. Данные исследования по итогам II квартала 2020 года приводит Росстат.
Более трети (36,6%) владельцев домашних хозяйств приобретают еду, одежду и товары длительного пользования, но на автомобили, квартиры, дачи денег не имеют.
Часть опрошенных семей (13,3%) имеют доход, достаточный только на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно. 0,4% опрошенных не хватает даже на питание.
Источник:
ufa.aif.ru
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