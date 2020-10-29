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В Башкирии почти половине семей средств хватает лишь на еду и одежду

В Башкирии почти половине семей средств хватает лишь на еду и одежду

| 29 окт 2020 | 11:15

Почти половине семей (48,7%) в Башкирии хватает средств только на еду и одежду, но не на товары длительного пользования. Данные исследования по итогам II квартала 2020 года приводит Росстат.



Более трети (36,6%) владельцев домашних хозяйств приобретают еду, одежду и товары длительного пользования, но на автомобили, квартиры, дачи денег не имеют.

Часть опрошенных семей (13,3%) имеют доход, достаточный только на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно. 0,4% опрошенных не хватает даже на питание.

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Позволить себе все, что они хотят в регионе могут очень немногие – 1,1% от общего число респондентов.

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Источник: ufa.aif.ru

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