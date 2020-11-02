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«Газпром» направит 13,5 млрд рублей на газификацию 26 тысяч домов в Башкирии

«Газпром» направит 13,5 млрд рублей на газификацию 26 тысяч домов в Башкирии

| 02 ноя 2020 | 09:31

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях рассказал о сотрудничестве с «Газпромом». Согласно недавно подписанному соглашению, энергетическая компания направит в регион 13,5 миллиардов рублей в виде инвестиций.



Эти средства направят на газификацию отдаленных сел и новых микрорайонов. Всего за период с 2021 по 2025 годы газ придет в 26 тысяч домов. Кроме того, руководитель республики напомнил о сертификатах.


— С ноября 2019 года мы запустили специальную программу для ветеранов, многодетных семей, других льготных категорий. Они могут получить сертификат на сумму от 60 до 100 тысяч рублей и компенсировать большую часть расходов на подключение к газопроводу. За этот период сертификаты уже получили порядка 2,5 тысячи семей, газ пришел в более чем тысячу домов. И несмотря на сложную экономическую ситуацию, эту поддержку мы сохраним, — написал Радий Хабиров.
Ранее сообщалось о том, что в Ишимбайском районе прекращает работу главный перевозчик — ООО «ТрансСпецСервис».

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Источник: proural.info

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