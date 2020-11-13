В Учалах построят новый хирургический корпус для горбольницы

Учалинский район | 13 ноя 2020 | 14:32

В Учалах возведут новый хирургический корпус для городской больницы за 244,48 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.







Управление капстроительства Башкирии объявило аукцион на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Строительство хирургического корпуса ЦГБ», Башкирия намерена выделить на проект 244,48 млн рублей.



Как следует из технического задания, ﻿площадь застройки здания составляет 1,8 тыс. м². ﻿Вместимость палатного отделения составит 24 человека, пропускная способность диагностического отделения — 150 человек в сутки, травмпункта — 70 человек в сутки.

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Проектируемый хирургический корпус расположен на территории существующей центральной городской больницы в квартале, ограниченном улицами Мусы Муртазина, Пионерская, Мира и Пионерским переулком.Итоги аукциона подведут 19 ноября 2020 года.





Фото: directmap.ru