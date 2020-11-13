В Учалах построят новый хирургический корпус для горбольницы

В Учалах возведут новый хирургический корпус для городской больницы за 244,48 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Управление капстроительства Башкирии объявило аукцион на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Строительство хирургического корпуса ЦГБ», Башкирия намерена выделить на проект 244,48 млн рублей.
Как следует из технического задания, площадь застройки здания составляет 1,8 тыс. м². Вместимость палатного отделения составит 24 человека, пропускная способность диагностического отделения — 150 человек в сутки, травмпункта — 70 человек в сутки.