В России МРОТ в 2021 году могут начать рассчитывать по новому методу

| 16 ноя 2020 | 16:10

С нового года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум станут рассчитываться по новой методике, то есть исходя из медианной зарплаты и медианного дохода. Соответствующий закон приняли в Государственной думе в первом чтении.







Согласно проекту закона, уровень прожиточного минимума в следующем году составит 11 653 рубля (рост на 3,7%), а МРОТ - 12 792 рубля (рост 5,5%). По оценкам Минтруда России повышение минимального размера оплаты труда затронет 3,9 миллиона человек.



Стоит отметить, что от уровня прожиточного минимума зависит целый ряд соцвыплат. К примеру, размер пособия на детей с 3 до 7 лет равен 50% от размера данного показателя. Так, если законопроект о новом способе расчета ПМ будет принят, сумма такого пособия в следующем году возрастет до 5 826 руб.



Представители Минтруда и депутаты Госдумы, в свою очередь отметили, что принятие закона приведет к повышению доходов россиян с невысокими заработными платами, а также росту размеров пенсий.

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Как заметил заместитель главы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, сейчас показатель прожиточного минимума занижен в порядка 61 регионах. По его мнению, благодаря новой методики расчета, многие граждане смогут рассчитывать на получение доплат к пенсиям, пособиям и социальную помощь.