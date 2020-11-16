В России МРОТ в 2021 году могут начать рассчитывать по новому методу
| 16 ноя 2020 | 16:10
С нового года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум станут рассчитываться по новой методике, то есть исходя из медианной зарплаты и медианного дохода. Соответствующий закон приняли в Государственной думе в первом чтении.
Согласно проекту закона, уровень прожиточного минимума в следующем году составит 11 653 рубля (рост на 3,7%), а МРОТ - 12 792 рубля (рост 5,5%). По оценкам Минтруда России повышение минимального размера оплаты труда затронет 3,9 миллиона человек.
Стоит отметить, что от уровня прожиточного минимума зависит целый ряд соцвыплат. К примеру, размер пособия на детей с 3 до 7 лет равен 50% от размера данного показателя. Так, если законопроект о новом способе расчета ПМ будет принят, сумма такого пособия в следующем году возрастет до 5 826 руб.
Представители Минтруда и депутаты Госдумы, в свою очередь отметили, что принятие закона приведет к повышению доходов россиян с невысокими заработными платами, а также росту размеров пенсий.