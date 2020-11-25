Башстат озвучил среднемесячную зарплату жителей Башкирии

| 25 ноя 2020 | 09:15

В Башстате высчитали среднемесячную номинальную зарплату в Башкирии за январь-сентябрь 2020 года. Она сложилась в размере 37 423 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее рост составил 4,4%.







По данным статистического центра, зарплату выше среднереспубликанского уровня получают работники, занятые в области здравоохранения и социальных услуг (39,4 тысячи рублей), обрабатывающего производства (41,2 тысячи рублей), финансов и страхования (50,6 тысячи рублей), профессиональной научной и технической деятельности (53,8 тысячи рублей) и добычи полезных ископаемых (64,8 тысячи рублей).



Напротив, оплату труда ниже среднего в регионе имеют жители, которые работают в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания (19,3 тысячи рублей), сельского хозяйства, охоты и рыболовства (22,5 тысяч рублей), оптовой и розничной торговли и ремонта машин (27,6 тысячи рублей) и строительства (30,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось о том, что с нового года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум станут рассчитываться по новой методике, то есть исходя из медианной зарплаты и медианного дохода. Соответствующий закон приняли в Государственной думе в первом чтении.





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