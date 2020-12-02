В Башкирии понизили величину прожиточного минимума

| 02 дек 2020 | 10:20

Правительство Башкирии издало постановление об установлении прожиточного минимума на 3-ий квартал 2020 года. Данный показатель составил 9 908 рублей, что ниже, нежели во втором квартале, когда он был на уровне 10 015 рублей.







Для людей трудоспособного возраста он составляет 10 544 против 10 641 во 2-м квартале, для детей – 9 925 против 10 077, а для пенсионеров – 8 059 против 8 155.



Отметим, что прожиточный минимум - оценка стоимостного типа минимального набора различных товаров, услуг и пищи, который требуется, чтобы сохранить здоровье человека и обеспечить его жизнедеятельность, включая оплату сборов и налогов.



Данный показатель применяется, чтобы оценить уровень жизни населения Башкортостана при создании и воплощении в жизнь социальных программ, проведения государственных соцвыплат, подготовки проекта бюджета республики, разработки и реализации мер социальной защиты людей.

Ранее сообщалось о том, что в Башстате высчитали среднемесячную номинальную зарплату в Башкирии за январь-сентябрь 2020 года. Она сложилась в размере 37 423 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее рост составил 4,4%.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram