Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии понизили величину прожиточного минимума

В Башкирии понизили величину прожиточного минимума

В Башкирии понизили величину прожиточного минимума

| 02 дек 2020 | 10:20

Правительство Башкирии издало постановление об установлении прожиточного минимума на 3-ий квартал 2020 года. Данный показатель составил 9 908 рублей, что ниже, нежели во втором квартале, когда он был на уровне 10 015 рублей.



Для людей трудоспособного возраста он составляет 10 544 против 10 641 во 2-м квартале, для детей – 9 925 против 10 077, а для пенсионеров – 8 059 против 8 155.

Отметим, что прожиточный минимум - оценка стоимостного типа минимального набора различных товаров, услуг и пищи, который требуется, чтобы сохранить здоровье человека и обеспечить его жизнедеятельность, включая оплату сборов и налогов.

Данный показатель применяется, чтобы оценить уровень жизни населения Башкортостана при создании и воплощении в жизнь социальных программ, проведения государственных соцвыплат, подготовки проекта бюджета республики, разработки и реализации мер социальной защиты людей.

Ранее сообщалось о том, что в Башстате высчитали среднемесячную номинальную зарплату в Башкирии за январь-сентябрь 2020 года. Она сложилась в размере 37 423 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее рост составил 4,4%.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: