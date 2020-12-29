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Хабиров подписал закон об увеличении величины прожиточного минимума для пенсионеров

Хабиров подписал закон об увеличении величины прожиточного минимума для пенсионеров

| 29 дек 2020 | 10:40

В Башкирии на 956 рублей увеличена величина прожиточного минимума для пенсионеров. Теперь она составляет 9 605 рублей вместо прежних 8 649 рублей. Соответствующий закон подписан Главой республики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.



Прожиточный минимума для пенсионеров применяется для установления социальной доплаты к пенсии. На неё вправе рассчитывать неработающие пенсионеры, величина пенсии которых с учетом полагающихся им мер социальной поддержки ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе.

Напомним, размер социальной доплаты к пенсии рассчитывается исходя из разницы между величиной прожиточного минимума пенсионера и размером пенсии с учетом мер социальной поддержки.

Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.


Ранее Глава Башкирии подписал новый указ касающийся башкирского языка.

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Источник: www.bashinform.ru

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