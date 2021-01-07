В Уфе выросла стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Уфа | 07 янв 2021 | 22:15

В новом году стоимость проезда в электротранспорте Уфы выросла. С 1 января поездка на трамвае или троллейбусе обойдется в 22 рубля вместо 20-ти, если вы рассчитываетесь наличными или банковской картой. Об этом предупреждает МУЭТ Уфы. При оплате проезда картой "Алга" стоимость билета осталась прежней.







Напомним, в конце 2020 года МУП «Управление электротранспорта Уфы» был признан банкротом. 20 января должен быть назначен конкурсный управляющий, которому предстоит изыскать средства, чтобы предприятие рассчиталось с долгами.



По данным Арбитражного суда Башкирии, общая сумма долга перед кредиторами составляет 345,3 млн рублей.





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