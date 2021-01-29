В Стерлитамаке запустили производство альтернативного вида топлива

Стерлитамакский район | 29 янв 2021 | 19:26

В Стерлитамаке на заводе ООО «Мохит-СТР» по сортировке и обработке твёрдых коммунальных отходов впервые на территории республики запущено производство RDF-топлива. Этот альтернативный вид топлива рационально использовать во всех промышленностях, где требуются высокие температурные режимы.







Весь мир давно использует RDF-топливо, которое получается из твёрдых коммунальных отходов. В Швеции даже закупаются отходы для того, чтобы произвести такой вид топлива. Его применяется либо в котельных, либо в цементном производстве.

— На сегодняшний день мы произвели установку оборудования, достигли качественной рецептуры, которая позволяет заменить газ на RDF-топливо. Это позволит экономить ресурсы, и мы воплотим в жизнь программу национального проекта «Экология», когда будем меньше захоранивать и больше использовать. И в результате такой комплексной переработки сможем выйти на цифру 30% на захоронение, все остальное будет повторно использоваться, — рассказал руководитель проектов ООО «Вториндустрия», ООО «Мохит-СТР» в Стерлитамаке Айрат Максадов. — Это вторичные материальные ресурсы, RDF-топливо и компостирование. В составе RDF-топлива есть горючие материалы: резина, полимеры, дерево и другие теплоемкие материалы, которые мы вычленяем из состава отходов и получаем топливную добавку. По калорийности такое топливо может превышать газ.

Все собранные твердые коммунальные отходы проходят первичную сортировку на заводе в Стерлитамаке, где отбирается вторсырье для производства RDF. Сейчас ООО «Мохит-СТР» находится на стадии заключения договора с потребителями альтернативного топлива и производит обкатку и тестирование оборудования.









Минэкологии РБ поддерживает реализацию таких проектов. Внедрение экологичных технологий на предприятиях республики позволит достичь показателей результативности, которые установлены федеральным проектом «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».





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Фото: belizv.rbsmi.ru