В Стерлитамаке запустили производство альтернативного вида топлива
Стерлитамакский район | 29 янв 2021 | 19:26
В Стерлитамаке на заводе ООО «Мохит-СТР» по сортировке и обработке твёрдых коммунальных отходов впервые на территории республики запущено производство RDF-топлива. Этот альтернативный вид топлива рационально использовать во всех промышленностях, где требуются высокие температурные режимы.
Весь мир давно использует RDF-топливо, которое получается из твёрдых коммунальных отходов. В Швеции даже закупаются отходы для того, чтобы произвести такой вид топлива. Его применяется либо в котельных, либо в цементном производстве.
Все собранные твердые коммунальные отходы проходят первичную сортировку на заводе в Стерлитамаке, где отбирается вторсырье для производства RDF. Сейчас ООО «Мохит-СТР» находится на стадии заключения договора с потребителями альтернативного топлива и производит обкатку и тестирование оборудования.
Минэкологии РБ поддерживает реализацию таких проектов. Внедрение экологичных технологий на предприятиях республики позволит достичь показателей результативности, которые установлены федеральным проектом «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».