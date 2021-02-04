В Башкирии планируют построить крематории для сжигания трупов животных

| 04 фев 2021 | 11:18

В Башкирии могут появиться крематории для сжигания трупов животных и других биологических отходов. Об этом стало известно во время рабочего совещания регионального Управления ветеринарии. Поводом для обсуждения строительства крематориев стали новые ветеринарные правила.







– Умеренно опасные отходы можно перерабатывать для производства кормов и кормовых добавок для животных, удобрений, биогаза и другой продукции технического назначения. Особо опасные отходы перерабатывать нельзя. Отходы должны утилизироваться путём сжигания, – пояснили регламент в пресс-службе Минземимущества.



К биологическим отходам в России относятся трупы животных и птиц, абортированные и мертвые плоды, конфискаты – все то, что непригодно в пищу людям и животным. В ветеринарии отметили, что скотомогильники для утилизации этих отходов вскоре уйдут в прошлое и предложили в качестве замены им крематоры и инсинераторы [печи для сжигания].

Присутствующий на рабочем совещании замминистра земельных и имущественных отношений Рустам Гизатуллин сказал, что необходимо определиться с местом, где будут располагаться эти крематории и согласовать их строительство с надзорными органами. Чтобы начать предварительную подготовку, было решено создать рабочую группу и разработать план действий.





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