В Башкирии обнаружили целую гору из собачьих трупов

16:16, 12 апр 2023

В Башкортостане обнаружили целую гору из собачьих тел. Многие из животных носили ошейники.



Активисты по защите прав животных из Стерлитамака прислали изданию «Честно говоря» видеокадры массового захоронения сотен животных. Некоторые из них были дворнягами, другие - породистыми собаками, многие носили ошейники.







Зоозащитники полагают, что местная компания "Алиса", которая занимается отловом животных, просто убивает их и выбрасывает как отходы, вместо того чтобы вакцинировать и стерилизовать.



На место происшествия была вызвана полиция. Тела животных вывезли под наблюдением сотрудников правоохранительных органов.



Защитники прав животных хотят потребовать проведения экспертизы, чтобы установить точную причину смерти собак.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео