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В России начнут действовать новые правила сжигания мусора

Добавлено: 20.12.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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В России начнут действовать новые правила сжигания мусора

Госдума РФ в третьем чтении утвердила поправки в законодательство, регламентирующие процесс мусоросжигания и расходования экологического сбора.


Суть законодательных изменений сводится к трем аспектам.

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Во-первых, теперь все средства, которые производители платят за не утилизированный самостоятельно товар, так называемый экосбор, будут использовать только в интересах объектов утилизации отходов. Более жестко начнет пресекаться практика предоставления фиктивных отчетов об утилизации в рамках ответственности производителей за свой товар.

Вторым нововведением стала обязательная экологическая экспертиза объектов термической обработки отходов или попросту сжигания мусора.

Что самое главное, поправки в закон вводят запрет на сжигание отходов без предварительной сортировки и извлечения годных к дальнейшей переработке полезных фракций. До принятия этих поправок законных оснований для запрета строительства заводов для сжигания неотсортированного мусора с ценным вторсырьем просто не существовало.

По оценкам экспертов, утвержденные Госдумой поправки в федеральное законодательство позволят сблизить российскую и европейскую практику в области обращения с отходами. При этом, как заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Румянцев, «никто не планирует заменить утилизацию мусоросжиганием. Этот сегмент даже в практике развитых европейских стран занимает не более 30 процентов от всей утилизации».

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Источник: i-gazeta.com
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