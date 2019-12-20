В России начнут действовать новые правила сжигания мусора

Госдума РФ в третьем чтении утвердила поправки в законодательство, регламентирующие процесс мусоросжигания и расходования экологического сбора.





Суть законодательных изменений сводится к трем аспектам.





Во-первых, теперь все средства, которые производители платят за не утилизированный самостоятельно товар, так называемый экосбор, будут использовать только в интересах объектов утилизации отходов. Более жестко начнет пресекаться практика предоставления фиктивных отчетов об утилизации в рамках ответственности производителей за свой товар.Вторым нововведением стала обязательная экологическая экспертиза объектов термической обработки отходов или попросту сжигания мусора.Что самое главное, поправки в закон вводят запрет на сжигание отходов без предварительной сортировки и извлечения годных к дальнейшей переработке полезных фракций. До принятия этих поправок законных оснований для запрета строительства заводов для сжигания неотсортированного мусора с ценным вторсырьем просто не существовало.

По оценкам экспертов, утвержденные Госдумой поправки в федеральное законодательство позволят сблизить российскую и европейскую практику в области обращения с отходами. При этом, как заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Румянцев, «никто не планирует заменить утилизацию мусоросжиганием. Этот сегмент даже в практике развитых европейских стран занимает не более 30 процентов от всей утилизации».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram