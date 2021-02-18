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ПФР продлил автоматические выплаты пенсий инвалидам

ПФР продлил автоматические выплаты пенсий инвалидам

| 18 фев 2021 | 12:26

Пенсионный фонд России до 1 октября беззаявительно продлевает пенсии инвалидам. По временному упрощенному порядку все необходимые документы поступают из органов Медико-социальной экспертизы в ПФР с ФГИС Федеральный реестр инвалидов. Срок установления инвалидности продлевается автоматически на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

Документы при первичном установлении инвалидности можно направить через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Свое согласие на назначение пенсии можно дать специалистам фонда по телефону.

Напомним, с августа прошлого года ПФР в беззаявительном порядке назначает ежемесячные выплаты инвалидам и детям-инвалидам. Со дня введения временных правил в республике дистанционно было назначено свыше 13,6 тысяч ежемесячных денежных выплат и 4,6 тыс. пенсий по инвалидности.

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Источник: mkset.ru
Фото: newsbash.ru

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