В Госдуму внесли предложение о выплате 13-ой зарплаты женщинам на 8 марта

| 04 мар 2021 | 20:32

Партия «Коммунисты России» призывает работодателей выплачивать женщинам 13-ю зарплату в честь Международного женского дня 8 Марта. С таким предложением они обратились в Госдуму.







«Предлагаем законодателю обязать работодателя любой формы собственности выплачивать наемным работникам-женщинам 13-ю зарплату ежегодно накануне 8 Марта как меру социальной поддержки трудящихся женщин», — рассказал РИА «Новостям» председатель ЦК партии Максим Сурайкин. Собеседник уточняет, что в случае одобрения, Россия станет первой страной в мире, где женщины получают подарочные как меры поддержки.

Партия также предлагает предусмотреть аналогичную выплату для мужчин. Она может выплачиваться к 23 февраля.





В России в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта ожидается короткая рабочая неделя. Россияне будут работать четыре дня, пишет RT. Трудовые будни начнутся во вторник, 9 марта, и завершатся в пятницу, 12 марта, поясняет телеканал 360.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram