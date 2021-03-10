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В России с 1 апреля 2021 года проиндексируют социальные пенсии

В России с 1 апреля 2021 года проиндексируют социальные пенсии

| 10 мар 2021 | 22:01

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 3,4%. Об этом сообщается на портал проекта нормативных актов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

«В соответствии со статьей 25 Федерального закона „О государственном пенсионном обеспечении в РФ“ правительство постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2021 года социальных пенсий в размере 1,034», — говорится в документе, который должен подписать председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года, сказано в документе.

В начале января президент России Владимир Путин поручил правительству России до 1 февраля представить проект индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет RT. Это предложение было направлено в Кремль в срок — в начале февраля, напоминает телеканал 360.

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Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

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