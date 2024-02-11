Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Минтруд предложил новый порядок индексации пенсий: какие выплаты вырастут и на сколько

Минтруд предложил новый порядок индексации пенсий: какие выплаты вырастут и на сколько

Предстоящие перемены в системе индексации пенсий затронут каждого пенсионера в России. Минтруд выдвинул новую инициативу по повышению страховых пенсий, которая коснется получателей пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца.

Согласно предложению ведомства, начиная с 2025 года индексация страховых пенсий будет проводиться дважды в год, а не один раз, как раньше. Это означает, что пенсионеры смогут рассчитывать на повышение своих пенсионных выплат уже не один, а два раза за год.

Конкретно, в 2025 году страховые пенсии вырастут на 4% с 1 февраля, а затем еще на 3,8% с 1 апреля. В 2026 году запланирован рост на 4% с 1 января и на 2,8% с 1 апреля.

Однако не все нововведения коснутся страховых пенсий. Социальные пенсии будут индексироваться по прежней схеме. В частности, в 2024 году социальные пенсии увеличатся на 4% с 1 апреля, в 2025 году - на 8%, а в 2026 году - на 8,4%. Данные перемены, безусловно, вызовут повышенный интерес у действующих и будущих пенсионеров.

Пенсии повысят до 44 000 рублей: пенсионерам Башкирии объявили о новом решении Пенсии повысят до 44 000 рублей: пенсионерам Башкирии объявили о новом решении
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
Читайте также

Индексация пенсий отменена: власти озвучили неожиданное решение
Общество в Башкирии
Индексация пенсий отменена: власти озвучили неожиданное решение
Индексация пенсий переносится: неожиданное решение властей
Общество в Башкирии
Индексация пенсий переносится: неожиданное решение властей
Отмена индексации пенсий: неожиданное решение властей
Общество в Башкирии
Отмена индексации пенсий: неожиданное решение властей
Пенсии резко вырастут с начала января: известно на сколько увеличат выплаты
Общество в Башкирии
Пенсии резко вырастут с начала января: известно на сколько увеличат выплаты


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok