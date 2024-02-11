Минтруд предложил новый порядок индексации пенсий: какие выплаты вырастут и на сколько

Предстоящие перемены в системе индексации пенсий затронут каждого пенсионера в России. Минтруд выдвинул новую инициативу по повышению страховых пенсий, которая коснется получателей пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца.

Согласно предложению ведомства, начиная с 2025 года индексация страховых пенсий будет проводиться дважды в год, а не один раз, как раньше. Это означает, что пенсионеры смогут рассчитывать на повышение своих пенсионных выплат уже не один, а два раза за год.

Конкретно, в 2025 году страховые пенсии вырастут на 4% с 1 февраля, а затем еще на 3,8% с 1 апреля. В 2026 году запланирован рост на 4% с 1 января и на 2,8% с 1 апреля.

Однако не все нововведения коснутся страховых пенсий. Социальные пенсии будут индексироваться по прежней схеме. В частности, в 2024 году социальные пенсии увеличатся на 4% с 1 апреля, в 2025 году - на 8%, а в 2026 году - на 8,4%. Данные перемены, безусловно, вызовут повышенный интерес у действующих и будущих пенсионеров.

Автор: Семен Подгорный