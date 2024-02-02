Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Индексация пенсий переносится: неожиданное решение властей

Индексация пенсий переносится: неожиданное решение властей

Согласно последним сообщениям в СМИ, в России вскоре планируются изменения в системе повышения размеров страховых пенсий.

В частности, вместо традиционной ежегодной индексации пенсий в январе, Министерство труда предлагает ввести новый порядок их перерасчета - дважды в год, 1 февраля и 1 апреля.

Ожидается, что благодаря таким нововведениям размер страховых пенсий вырастет на 4% с 1 февраля 2025 года, а затем еще на 3,8% с 1 апреля того же года. В 2026 году запланирована индексация на 4% с 1 января и на 2,8% с 1 апреля.

Кроме того, согласно планам правительства, ожидается повышение и социальных пенсий. В частности, их размер должен увеличиться на 4% с 1 апреля 2024 года, на 8% в 2025 году и еще на 8,4% в 2026 году.

Сообщается, что изменения коснутся также и размеров некоторых пособий. Кроме того, обсуждается и ряд других социальных инициатив - таких как введение в школах уроков трудового воспитания и ограничение возможностей по смене пола.

В целом, все эти предлагаемые новшества вызывают большой интерес в обществе, поскольку обещают существенные перемены в системе социальной защиты граждан. Пока же реальный эффект от заявленных новаций неясен - время покажет, насколько эффективными они окажутся на практике.

Приятный сюрприз: пенсию повысят во второй раз

Читайте также:

Приятный сюрприз: пенсию повысят во второй раз
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok