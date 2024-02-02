Индексация пенсий переносится: неожиданное решение властей

Согласно последним сообщениям в СМИ, в России вскоре планируются изменения в системе повышения размеров страховых пенсий.

В частности, вместо традиционной ежегодной индексации пенсий в январе, Министерство труда предлагает ввести новый порядок их перерасчета - дважды в год, 1 февраля и 1 апреля.

Ожидается, что благодаря таким нововведениям размер страховых пенсий вырастет на 4% с 1 февраля 2025 года, а затем еще на 3,8% с 1 апреля того же года. В 2026 году запланирована индексация на 4% с 1 января и на 2,8% с 1 апреля.

Кроме того, согласно планам правительства, ожидается повышение и социальных пенсий. В частности, их размер должен увеличиться на 4% с 1 апреля 2024 года, на 8% в 2025 году и еще на 8,4% в 2026 году.

Сообщается, что изменения коснутся также и размеров некоторых пособий. Кроме того, обсуждается и ряд других социальных инициатив - таких как введение в школах уроков трудового воспитания и ограничение возможностей по смене пола.

В целом, все эти предлагаемые новшества вызывают большой интерес в обществе, поскольку обещают существенные перемены в системе социальной защиты граждан. Пока же реальный эффект от заявленных новаций неясен - время покажет, насколько эффективными они окажутся на практике.

Автор: Семен Подгорный