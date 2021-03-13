В Башкирии акции БСК полностью перешли под контроль государства
Уфа | 13 мар 2021 | 10:53
Генпрокуратура России сообщила о полном переходе акции «Башкирской содовой компании» под контроль государства. такая информация сообщает на ТАСС. Отметим, Арбитражный суд в РБ постановил о передаче активов.
Была подана аппеляция, однако ее отклонили в арбитражном суде Челябинска. Решение региональной инстанции было оставлено без изменений — 95% акций введут в собственность Росимущества. Накануне, 12 март, активы предприятия были перечислены на государственный счет.
Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что поддерживает решение передать акции БСК в собственность Российской Федерации. Руководитель региона при этом отметил, что после передачи интересы республики в части управления компанией не только не пострадают, а только упрочатся.