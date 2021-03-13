В Башкирии акции БСК полностью перешли под контроль государства

Уфа | 13 мар 2021 | 10:53

Генпрокуратура России сообщила о полном переходе акции «Башкирской содовой компании» под контроль государства. такая информация сообщает на ТАСС. Отметим, Арбитражный суд в РБ постановил о передаче активов.







Была подана аппеляция, однако ее отклонили в арбитражном суде Челябинска. Решение региональной инстанции было оставлено без изменений — 95% акций введут в собственность Росимущества. Накануне, 12 март, активы предприятия были перечислены на государственный счет.

«Акции БСК перечислены на лицевой счет Росимущества. Одновременно органами прокуратуры организовано на системной основе осуществление надзора за обеспечением законности в деятельности АО «Башкирская содовая компания» и соблюдением трудовых прав его работников», —сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что поддерживает решение передать акции БСК в собственность Российской Федерации. Руководитель региона при этом отметил, что после передачи интересы республики в части управления компанией не только не пострадают, а только упрочатся.

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