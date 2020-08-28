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Генпрокуратура РФ сообщила, что права на имущество БСК отдали без ведома властей

Генпрокуратура РФ сообщила, что права на имущество БСК отдали без ведома властей

| 28 авг 2020 | 20:47

Генпрокуратура России сообщила о нарушениях в проведении приватизации крупного предприятия « Башкирской содовой компании». Согласно релизу, в ходе проверки было обнаружено, что права на имущество завода отдали без ведома властей. По результатам разбирательства, в Арбитражный суд РБ направлен иск об изымании комплексов.



Отдельно отмечается, следственный комитет России рассмотрит нарушения на предмет возбуждения уголовного дела.

«Кроме того, материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти», — сообщили в СК по РФ.
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Напомним, ранее сообщалось, что «Башкирская содовая компания» планировала разработать шихан Куштау. Местные экоактивисты выступили против разработки Куштау БСК. Радий Хабиров на встрече с защитниками горы заявил, что объекту придадут статус особо охраняемого. Свои слова он подтвердил в диалоге с журналистом Алексеем Пивоваровым. Прямой диалог с экоактивистами глава республики начал во время акции у подножия Куштау.

Помимо прочего, на оперативке в правительстве региона Радий Хабиров заявил, что властям необходимо взять предприятие под собственную ответственность. Особо глава подчеркнул, что юристам нужно изучить документы БСК на предмет ущерба правительству республики.


Также сообщалось, что президент страны Владимир Путин высказался о непростой ситуации на совещании с членами Правительства РФ, после чего Радий Хабиров прокомментировал его речь на своей странице Вконтакте. Тем же вечером глава Башкирии вышел в прямой эфир телеканала Россия-24, где ответил на вопросы о ситуации с БСК и Куштау.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: rupec.ru

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