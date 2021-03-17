В России расширят возможности использования маткапитала

| 17 мар 2021 | 20:07

Россияне могут оплачивать военную ипотеку из средств маткапитала. Соответствующее постановление принято правительством РФ.



«Средства маткапитала можно будет направлять на погашение военной ипотеки, в том числе на оплату первоначального взноса, основного долга и процентов», — пишет РИА «Новости». Изменения внесены в закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей».



Одновременно с этим доля одобренных ипотечных кредитов в РФ упала до минимума в феврале, передает телеканал 360. Без ипотеки осталось около трети желающих.



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Фото: newsbash.ru