В России расширят возможности использования маткапитала
| 17 мар 2021 | 20:07
Россияне могут оплачивать военную ипотеку из средств маткапитала. Соответствующее постановление принято правительством РФ.
«Средства маткапитала можно будет направлять на погашение военной ипотеки, в том числе на оплату первоначального взноса, основного долга и процентов», — пишет РИА «Новости». Изменения внесены в закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей».
Одновременно с этим доля одобренных ипотечных кредитов в РФ упала до минимума в феврале, передает телеканал 360. Без ипотеки осталось около трети желающих.