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В России расширят возможности использования маткапитала

В России расширят возможности использования маткапитала

| 17 мар 2021 | 20:07

Россияне могут оплачивать военную ипотеку из средств маткапитала. Соответствующее постановление принято правительством РФ.

«Средства маткапитала можно будет направлять на погашение военной ипотеки, в том числе на оплату первоначального взноса, основного долга и процентов», — пишет РИА «Новости». Изменения внесены в закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей».

Одновременно с этим доля одобренных ипотечных кредитов в РФ упала до минимума в феврале, передает телеканал 360. Без ипотеки осталось около трети желающих.

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Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

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