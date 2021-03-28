Центробанк планирует отменить с 1 апреля часть "ковидных" послаблений

| 28 мар 2021 | 19:50

ЦБ России отменяет часть послаблений, позволяющих должникам реструктурировать кредиты и уклоняться от неустойки по кредитам. Соответствующее решение регулятора вступит в силу с 1 апреля.







«С 1 апреля перестанет действовать рекомендация ЦБ банкам удовлетворять обращения граждан с просьбой о реструктуризации кредитов», — передает РИА «Новости» со ссылкой на решение Центробанка. Также регулятор отменяет рекомендацию банкам не начислять неустойку тем, кто просрочил выплату задолженности по кредитам.



Кроме этого, россиян, которые задолжали банку, снова можно будет выселять из жилья против их воли. Руководство Центробанка приняло соответствующее решение из-за улучшения эпидемиологической ситуации. Ряд послаблений был введен из-з распространения коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин поручил не списывать долги со счетов россиян, которые получают минимальный доход. Он считает, что соответствующие поправки должно разработать правительство. Эксперт проекта «За права заемщиков» ОНФ Александра Пожарская заявила о необходимости защищать малообеспеченных россиян, передает радио Sputnik.





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Фото: newsbash.ru