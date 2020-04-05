Центробанк предупредил россиян о том, что кредитные каникулы будут не бесплатными

Банк России выступил с разъяснением по кредитным каникулам. Регулятор отметил, что отсрочка на шесть месяцев не бесплатная: за то время, пока заемщик не будет платить прописанные в договоре с банком платежи, ему будут начислять проценты, от которых общий долг только увеличится.







«Предоставляемая отсрочка не является бесплатной», — отметили в Центробанке. Там пояснили, что по кредитным картам и потребительскому кредиту будут начисляться проценты по льготной ставке. «Две трети среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита», — подчеркнули в Центробанке, уточнив, что по ипотеке проценты начислят по обычной ставке из договора.









Регулятор поясняет, что выплачивать проценты, накопленные во время кредитных каникул, нужно будет в следующие сроки: кредитные карты — в течение 2 лет одинаковыми ежемесячными платежами, причем первый платеж должен произойти в первый месяц после окончания кредитных каникул. При потребительском кредите проценты должны быть выплачены после всех взносов, предусмотренных договором. Также будут производиться выплаты процентов по ипотеке.В ЦБ уточнили, что если заемщик платит кредитору в льготный период, то эти деньги направляются на уменьшение основного долга по кредиту. «Это позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода», — отметили в пресс-службе регулятора.

Экономисты, ознакомившиеся с пояснениями ЦБ, отмечают, что заемщики получают не кредитные каникулы, а обычную реструктуризацию, которая доступна в каждом банке без принятия властями особого закона.



Закон о кредитных каникулах был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 апреля. Право на получение кредитных каникул есть у россиян, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Во время льготного периода банкам запрещено начислять штрафы и пени по займам, требовать досрочно вернуть долг и так далее.