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Центробанк предупредил россиян о том, что кредитные каникулы будут не бесплатными

Рубрика: Экономика
Центробанк предупредил россиян о том, что кредитные каникулы будут не бесплатными

Банк России выступил с разъяснением по кредитным каникулам. Регулятор отметил, что отсрочка на шесть месяцев не бесплатная: за то время, пока заемщик не будет платить прописанные в договоре с банком платежи, ему будут начислять проценты, от которых общий долг только увеличится.



«Предоставляемая отсрочка не является бесплатной», — отметили в Центробанке. Там пояснили, что по кредитным картам и потребительскому кредиту будут начисляться проценты по льготной ставке. «Две трети среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита», — подчеркнули в Центробанке, уточнив, что по ипотеке проценты начислят по обычной ставке из договора.

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Регулятор поясняет, что выплачивать проценты, накопленные во время кредитных каникул, нужно будет в следующие сроки: кредитные карты — в течение 2 лет одинаковыми ежемесячными платежами, причем первый платеж должен произойти в первый месяц после окончания кредитных каникул. При потребительском кредите проценты должны быть выплачены после всех взносов, предусмотренных договором. Также будут производиться выплаты процентов по ипотеке.

В ЦБ уточнили, что если заемщик платит кредитору в льготный период, то эти деньги направляются на уменьшение основного долга по кредиту. «Это позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода», — отметили в пресс-службе регулятора.


Экономисты, ознакомившиеся с пояснениями ЦБ, отмечают, что заемщики получают не кредитные каникулы, а обычную реструктуризацию, которая доступна в каждом банке без принятия властями особого закона.

Закон о кредитных каникулах был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 апреля. Право на получение кредитных каникул есть у россиян, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Во время льготного периода банкам запрещено начислять штрафы и пени по займам, требовать досрочно вернуть долг и так далее.

Источник: ura.news
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