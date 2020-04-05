В Сбербанке рассказали,кому предоставят кредитные каникулы

Максимальный размер ипотеки, при котором Сбербанк будет предоставлять россиянам кредитные каникулы, — 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.







«Кредитные каникулы предоставляются по ипотечным кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает 1 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении банка.

Автокредиты — до 600 тысяч рублей;

Потребительские кредиты для ИП — 300 тысяч рублей;

Потребительские кредиты для физлиц — 250 тысяч рублей;

Кредитные карты для физлиц — 100 тысяч рублей.



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