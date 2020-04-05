В Сбербанке рассказали,кому предоставят кредитные каникулы

Потребительские кредиты для ИП — 300 тысяч рублей;
Потребительские кредиты для физлиц — 250 тысяч рублей;
Кредитные карты для физлиц — 100 тысяч рублей.
Закон о кредитных каникулах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля. Право на получение отсрочки есть у россиян, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Однако позже в Центробанке разъяснили, что отсрочка на шесть месяцев не бесплатная: за то время, пока заемщик не будет вносить прописанные в договоре с банком платежи, ему будут начислять проценты, от которых общий долг только увеличится.