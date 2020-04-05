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В Сбербанке рассказали,кому предоставят кредитные каникулы

Рубрика: Экономика
В Сбербанке рассказали,кому предоставят кредитные каникулы

Максимальный размер ипотеки, при котором Сбербанк будет предоставлять россиянам кредитные каникулы, — 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.



«Кредитные каникулы предоставляются по ипотечным кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает 1 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении банка.

Центробанк предупредил россиян о том, что кредитные каникулы будут не бесплатными

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Также под кредитные каникулы попадают:
  • Автокредиты — до 600 тысяч рублей;
  • Потребительские кредиты для ИП — 300 тысяч рублей;
  • Потребительские кредиты для физлиц — 250 тысяч рублей;
  • Кредитные карты для физлиц — 100 тысяч рублей.
Закон о кредитных каникулах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля. Право на получение отсрочки есть у россиян, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Однако позже в Центробанке разъяснили, что отсрочка на шесть месяцев не бесплатная: за то время, пока заемщик не будет вносить прописанные в договоре с банком платежи, ему будут начислять проценты, от которых общий долг только увеличится.

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Источник: ura.news
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