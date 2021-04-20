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Прожиточный минимум в Башкирии планируют рассчитывать по-новому

Прожиточный минимум в Башкирии планируют рассчитывать по-новому

| 20 апр 2021 | 10:16

22 апреля депутаты Государственного собрания – Курултая РБ в первом чтении рассмотрят новый законопроект. Если его примут, то в Башкирии изменится система расчета величины прожиточного минимума. Подробности проекта сообщил председатель Заксобрания Константин Толкачев.

Ранее прожиточный минимум рассчитывался на основе потребительской корзины. После принятия закона он будет зависеть от величины прожиточного минимума на душу населения по России с учетом территориального коэффициента. Последний, в свою очередь, утверждается правительством РФ. А величина прожиточного минимума на душу населения будет устанавливаться исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год. Это значит, что чем больше жители России будут зарабатывать, тем выше вырастет прожиточный минимум. Кроме того, рассчитывать его будут не ежеквартально как сейчас, а ежегодно. Переход на новую систему займет 5 лет.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии при реализации национальных проектов за год выявили более 250 нарушений.

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Источник: proural.info

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