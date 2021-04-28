В Башкортостане семьи с детьми смогут взять ипотеку на частный дом и участок

| 28 апр 2021 | 21:04

Правительство страны расширило возможности участия в программе «Семейная ипотека».



Изменения в правила возмещения кредитным организациям и госкорпорации «ДОМ.РФ» недополученных доходов по ипотечным займам, выданным семьям с детьми, внесло своим постановлением правительство страны.



Семьи, имеющие детей, теперь смогут получить льготный кредит под 6,5 процента годовых не только на приобретение готового жилья, но также на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка. Единственное условие – возведение частного дома должно осуществляться по договору подряда юрлицом или индивидуальным предпринимателем.







Программа «Семейная ипотека» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ранее президент страны Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о первоначальном взносе по ипотеке для семей с детьми на уровне 10 — 15 процентов.



По информации минстроя, в республике в минувшем году по программе льготной ипотеки под 6,5 процента годовых выдано кредитов на общую сумму 19,3 млрд рублей. Башкирия по этому показателю заняла десятое место среди регионов страны. Предполагается, что программа будет действовать до 1 июля 2021 года.





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Фото: из архива newsbash.ru