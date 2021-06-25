В Башкирии выделят деньги на восстановление зданий, разрушенных ураганом

14:59, 25 июн 2021

Региональные власти обязались восстановить здания в 14 районах республики, разрушенные ураганом 23 июня. О том, что средства будут выделены, на своей странице в Facebook написал руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.







В числе объектов чиновник назвал крышу школы в деревне Старокучербаево Благоварского района, четыре дома в деревне Самарино, детские санатории «Толпар» и «Алкино» в Чишминском районе.



Деньги будут выделены из резервов республиканской казны и внебюджетных источников. Сидякин заверил, что качество ремонта власти будут держать под особым контролем.

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Фото: МЧС по РБ