Российские семьи с детьми получат 450 тысяч на строительство дома

09:22, 10 июл 2021

Многодетные семьи смогут получить 450 тысяч на строительство дома. Соответствующие поправки в постановление правительства вступают в силу 10 июля.







«С 10 июля многодетные родители могут подавать заявления на получение этой выплаты с учетом расширенного перечня целей кредитования», — пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ.



Отмечается, что теперь выплату можно направить на погашение кредита, выданного на покупку участка для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, на строительство индивидуального дома или покупку недостроенного дома. Кроме того, кредит может включать оплату ремонта приобретаемого жилья или уплату страховых взносов. Ранее компенсацию можно было получить только для погашения ипотеки на покупку квартиры, готового частного дома или участка под его строительство.

На помощь могут рассчитывать семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет до 450 тысяч рублей. На компенсацию платежей по ипотеке направят более 27 миллиардов рублей. Такое распоряжение в июне 2021 года подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.





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Фото: из архива newsbash.ru