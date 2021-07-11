В Уфе мост через реку Белая планируют открыть в октябре 2021 года

21:13, 11 июл 2021

Уфимская мэрия сообщила об открытии нового моста через Белую уже в октябре текущего года. 668-ми метровый мост будет трехполосным и будет работать на выезд из города. Специалисты предполагают, что мост избавит выезд из города от пробок.







Речь идет о строящемся мосте-вставке через Белую в створе улицы Воровского, который возводят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- По проекту по нему будет организовано одностороннее движение в сторону выезда из города. 688-метровый мост с тремя полосами движения мостостроители планируют сдать в эксплуатацию в октябре 2021 года, - сообщает администрация Уфы.

Отмечается, что сегодня южный въезд в город со стороны аэропорта и выезд из нее является одним из самых загруженных участков улично-дорожной сети города. По оценкам экспертов, ежесуточно по нему проезжают более 125 тысяч автомобилей.Строительство моста предполагает избавление от пробок. Его начали строить в 2019 году.





- Строительство нового моста – это один из этапов масштабной работы по расширению транспортного коридора на южном выезде из Уфы, - сообщает мэрия. - Для увязки со строящимся новым мостовым переходом и оптимизации движения на этом перегруженном участке в настоящее время продолжается реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди, в рамках которой планируется расширение самого путепровода с четырёх до шести полос с организацией переходно-скоростных полос для левоповоротных съездов. После ввода объекта в эксплуатацию пропускная способность развязки увеличится на 27 %.

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