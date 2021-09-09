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С 1 октября 2021 года российским бюджетникам повысят зарплаты

С 1 октября 2021 года российским бюджетникам повысят зарплаты

14:26, 09 сен 2021

Сотрудникам бюджетных организаций проиндексируют зарплаты с 1 октября. Процент надбавки будет у всех разный — он зависит от уровня роста потребительских цен и инфляции. Об этом сообщил юрист «Европейской юридической службы» Сергей Болотин.

«При индексации будет учитываться рост потребительских цен. Повышение не затронет работников сфер, перечисленных в майских указах: для них зарплаты проиндексируют 1 января», — рассказал Сергей Болотин в интервью Life.

Увеличения зарплаты стоит ждать военнослужащим, которые проходят службу по призыву или контракту (на 4,7%), сотрудникам органов внутренних дел, таможенникам, пожарным, железнодорожникам и некоторым другим. Надбавки будут регулироваться не только на федеральном, но и на региональном уровне, однако на местах могут только поднять уровень федеральной надбавки. Индексация в этом году может составить 4%, cчитает Болотин. В ряде регионов сотрудники определенных профессий получат различные единоразовые выплаты, напоминают «Дни.ру».

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Источник: ura.news
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