В Башкирии под угрозой закрытия из-за ковидных ограничений оказались два крупных ТЦ

15:19, 10 ноя 2021

В результате проверок соблюдения антиковидных мер выявились серьезные нарушения. Так, в Кумертау под угрозой закрытия — две крупных торговых площадки.







Об этом рассказал и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора Фанис Каримов.

— В торговом центре «Кумертау» контроль входящих посетителей был организован только с одной стороны. Пока у одних дверей охранники сканировали температуру и проверяли документы, через другую можно было пройти без проверки, — отметил он.

Без особого энтузиазма к антивирусным мерам отнеслось и руководство ООО «Инвест».Там у посетителей не измерялась температура, не проверялись сертификаты о вакцинации.

В первом случае «Роспотребнадзор» ограничился предписанием, во втором — составил протокол. Согласно закону, минимальный штраф в 50 тысяч рублей может получить должностное лицо. Если виновно юридическое, то сумма может вырасти в четыре раза. Но это еще не самая жесткая мера. В зависимости от ситуации инспекторы могут даже закрыть торговый центр на 11 дней.

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