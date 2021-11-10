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В Башкирии вновь зафиксирован суточный прирост смертей от коронавируса

В Башкирии вновь зафиксирован суточный прирост смертей от коронавируса

12:45, 10 ноя 2021

Министерство здравоохранения Башкирии традиционно опубликовало статистику распространения ковида в регионе. По данным на 11 часов 10 ноября в республике зарегистрировано 92 864 подтвержденных случая COVID-19. Суточный прирост инфицированных составил 676 человек.

Победили болезнь 81 837 жителей республики. За минувшие 24 часа из госпиталей выписался 671 гражданин. Скончались от коронавируса за сутки 35 пациентов. Общее число смертей выросло до 2909.

Первый компонент препарата против COVID-19 получили 1 762 728 человек. Завершили вакцинацию 1 444 250 жителей Башкирии.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса здравоохранение
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