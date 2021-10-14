В Башкирии незначительно снизилась суточная заболеваемость коронавирусом

12:07, 14 окт 2021

По данным Министерства здравоохранения Башкирии, на 11 часов 14 октября в республике зарегистрировано 74 826 подтвержденных случаев COVID-19. Суточный прирост составил 652 случая, что на 10 меньше, чем днем ранее.



Выписались из ковид-госпиталей за все время 64 866 пациентов, за минувшие сутки — 665 человек. Скончались от инфекции еще 36 заболевших. Общее число жертв — 2018.



Первый компонент препарата против коронавируса получили 1 374 700 граждан, 20 081 из них — за последние 24 часа. Завершили вакцинацию 1 238 126 человек, за сутки — 9341 житель региона.



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