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С начала следующего года в России изменятся правила выплаты пенсий

С начала следующего года в России изменятся правила выплаты пенсий

15:31, 20 ноя 2021

Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступают в силу с января будущего года. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Что изменится в выплатах для пожилых людей:

Выплачивать пенсию, где ввели режим чрезвычайной ситуации — не важно, федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального масштаба, будут раньше. Гражданин должен написать заявление об этом и передать его в орган ПФР;

Удержать определенную сумму из государственных выплат могут в случае, если человеку начисляли большую пенсию, чем ему положена;
Предусмотрена выдача пенсии, которую пожилой человек не успел получить при жизни, его наследникам. Основанием для этого станет их заявление;


Тем, кто получал выплаты из негосударственных пенсионных фондов, которые перестали работать, накопительную часть пенсии, все равно начислят. Для этого необходимо обратиться с заявлением в ПФР;

Из пенсий россиян, признанных банкротами, удержаний по судебным листам производить не будут.

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Источник: ura.news
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