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В Башкортостане за год пенсии выросли на 5,6%: Башстат

В Башкортостане за год пенсии выросли на 5,6%: Башстат

09:04, 07 дек 2021

В октябре пенсия жителей Башкирии в среднем составляла 15 353,7 рубля, что на почти 820 рублей больше прошлогодних показателей, сообщает Башстат.

Стало известно, что по данным на 1 октября 2021 года средняя пенсия по региону составила 15 353,7 рубля, что на 819,2 или на 5,6% больше в сравнении с данными за прошлый год.

Как информирует Башстат, 1 октября 2020 года людей, которые получали пенсионные выплаты, составляло 1 миллион 185,2 тысячи, однако в текущем году показатель снизился. Так, в 2021 году пенсию получают 1 миллион 154,9 тысячи человек.


Ранее мы сообщали, что Минтруд изменит порядок получения накоплений для двух категорий граждан. В частности, изменения коснутся социально незащищенных слоев населения, а именно получателей пенсии по потере кормильца и пенсии по инвалидности, так и тех граждан, которые за трудовой стаж не успели набрать необходимое количество пенсионных баллов и граждане со слишком маленьким трудовым стажем для назначения пенсии по старости. Так, единовременную выплату пенсионных накоплений можно будет получить уже с 1 июля 2022 года.

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Источник: mkset.ru
Фото: из архива newsbash.ru
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