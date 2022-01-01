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В Башкирии некоторым работникам не выдали премию

В Башкирии некоторым работникам не выдали премию

19:43, 01 янв 2022

В Башкирии некоторым работникам не выдали премию ко Дню народного единства, которую распорядился выдать Глава РБ Радий Хабиров.

В Башкирии некоторым работникам не выдали премию ко Дню народного единства, которую распорядился выдать Глава РБ Радий Хабиров. Во время совещания в правительстве РБ первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров сообщил, что распоряжение не было выполнено в полном объеме. Некоторые руководители проигнорировали решение руководства республики.

— Как может так быть, что решение правительства не исполняется? — задал вопрос вице-премьер.

В частности, премию не дополучили сотрудники Госкомитета по строительству и архитектуре РБ. Андрей Назаров убедительно попросил руководителей республиканских министерств и ведомств проконтролировать данный вопрос и осуществить обещанные выплаты.

— Каждый руководитель должен быть заинтересован, чтобы его сотрудники получили премию, — сказал первый вице-премьер. — Нужно внимательно отнестись к этому вопросу. Во-первых, не выполняется поручение Главы республики, во-вторых, нет внимания к сотрудникам, в-третьих, нет обратной связи с сотрудниками. В следующий раз, если поручение Главы не выполняется, будем считать, что такой руководитель работать не может.


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Источник: i-gazeta.com
Фото: newsbash.ru
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