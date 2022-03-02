18:05, 02 мар 2022

В Башкирии за обслуживание социальной карты ввели ежемесячную плату. Об этом сообщили в Башкирском регистре социальных карт.







По данным компании, с 28 февраля банк «Уралсиб» ввел плату в 99 рублей за обслуживание социальной карты. Деньги начнут взимать через месяц после открытия счета. Нововведение коснется тех, кто не совершил покупку по карте на 5000 рублей в месяц в торговых предприятиях.



— Максимальная ставка начисления процентов на остаток увеличивается до 6,75% (начисляется при выполнении условия совершения покупок по карте на сумму 5000 рублей в месяц). Минимальная ставка начисления процентов на остаток составит 0,1%, — сообщили в БРСК.



Также изменится тариф на максимальный остаток собственных денег на карте, на который начисляются проценты, — 300 тысяч рублей.

— На остаток собственных средств на карте свыше 300 000 рублей проценты не начисляются, — отметили в БРСК.



Социальная карта в Башкирии создана для льготников, является их идентификатором при получении услуг. На карте есть фото владельца, прописана положенная ему льгота. Карта создана на базе платежной системы «Мир», независимой от международных платежных систем. Владелец карты может оплачивать проезд в общественном транспорте.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash.ru