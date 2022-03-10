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Правительство запретило вывозить технику из России

Правительство запретило вывозить технику из России

17:23, 10 мар 2022

Правительство РФ приняло решение запретить вывоз из России более 200 различных товаров, включая электронную технику и телекоммуникационное оборудование. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства.

«Правительство определило перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России. та мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке и будет действовать до конца 2022 года. Всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», — говорится в сообщении правительства.


Отмечается, что вывоз товаров разрешен только в страны-члены ЕАЭС, а также в Абхазию и Южную Осетию. Однако для вывоза товаров в эти страны надо будет получить соответствующее разрешение у Минсельхоза, Минтранса, Минпромторга, Минцифры и Минприроды.

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Источник: ura.news
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