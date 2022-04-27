Предварительный прием заявлений на выплату на детей от 8 до 17 лет открыт на Госуслугах

15:47, 27 апр 2022

На портале Госуслуг с 26 апреля открыт предварительный прием заявлений на дополнительную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Форма открылась в 14.30, сообщила пресс-служба Минцифры.







Новая выплата установлена президентским указом с 1 мая 2022 года. Для удобства родителей Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации открыло возможность предварительной регистрации заявления. Заявки будут автоматически передаваться в Пенсионный фонд России с 1 мая.





Ранее сообщалось о том, что Хабиров подписал указ о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет. Согласно ему, с 1 апреля на выплаты могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Читайте также: С 1 мая начинается прием заявлений на ежемесячную выплату на детей от 8 до 17 лет

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash