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Предварительный прием заявлений на выплату на детей от 8 до 17 лет открыт на Госуслугах

Предварительный прием заявлений на выплату на детей от 8 до 17 лет открыт на Госуслугах

15:47, 27 апр 2022

На портале Госуслуг с 26 апреля открыт предварительный прием заявлений на дополнительную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Форма открылась в 14.30, сообщила пресс-служба Минцифры.

Новая выплата установлена президентским указом с 1 мая 2022 года. Для удобства родителей Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации открыло возможность предварительной регистрации заявления. Заявки будут автоматически передаваться в Пенсионный фонд России с 1 мая.


Ранее сообщалось о том, что Хабиров подписал указ о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет. Согласно ему, с 1 апреля на выплаты могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. 

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Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash
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