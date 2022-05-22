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В России самозанятые пенсионеры получат дополнительные 10 тысяч рублей

В России самозанятые пенсионеры получат дополнительные 10 тысяч рублей

15:08, 22 май 2022

Российские пенсионеры могут получить отдельные от пенсии выплаты в размере 10 тысяч рублей. Выплата касается только тех, кто оформит статус самозанятого. Потратить средства можно будет только на определенные цели, сообщает Regnum.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, многие пожилые граждане имеют подработку и оформив себя в качестве самозанятого получат массу преимуществ, в частности, Пенсионный фонд уже не будет их считать официально работающим, поэтому будет доступна ежегодная индексация пенсий, а также все положенные только неработающим пенсионерам льготы.


«Всем, кто становится самозанятым, сразу же перечисляется на счет по 10 тыс. рублей. Правда, потратить такие деньги можно будет на определенные цели. Государство выделяет такую сумму, чтобы человек смог сократить себе налоговое бремя, это средства должны пойти на выплату налогов», — пояснил эксперт.

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Источник: regnum.ru
Фото: из архива newsbash.ru
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